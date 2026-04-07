Говорител на ЕК: Нападение срещу една държава от ЕС би било посегателство срещу всички

Нападение срещу една държава от ЕС би било посегателство срещу всички страни от Общността, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с предупреждението на Москва за възможен отговор, ако въздушното пространство на някоя европейска страна бъде използвано от Украйна за удари с дронове по руски цели по бреговете на Балтийско море.

Следим внимателно медийните съобщения за заплахи срещу държави от ЕС, посочи говорителят. Нарушаването на въздушното пространство на която и да било страна от ЕС е посегателство срещу целия съюз, добави той.

Основната ни задача е защитата на нашите граждани, в последните месеци станахме свидетели на доста навлизания на дронове, заяви говорителят. Той призова страните от ЕС да ускорят решенията за съвместни действия в борбата с дроновете и отбеляза, че държавите на първа линия са особено уязвими, отбелязва БТА.