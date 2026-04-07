Иран: Заплахите на Тръмп за бомбардиране на електроцентрали и мостове подбуждат към тероризъм

Постоянният представител на Иран в ООН в Ню Йорк Амир Саид Иравани заяви, че заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат бомбардирани мостове и електроцентрали в Иран, представляват пряко подбуждане към тероризъм, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА на страницата си във Фейсбук.

В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и председателството на Съвета за сигурност на ООН Иравани изрази сериозно безпокойство от последните изявления на Тръмп, включително публикация от неделя, в която той заплашва с удари по ключова гражданска инфраструктура.

По-рано ДПА, цитирана от БТА, съобщи, че Съветът за сигурност на ООН се очаква днес да гласува резолюция за защита на търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

В писмото на Иравани до генералния секретар на ООН се подчертава, че подобни заплахи са равносилни на подбуждане към тероризъм и показват намерение за извършване на военни престъпления. Според Иран целенасоченото поразяване на цивилни обекти и на жизненоважна инфраструктура като електроцентрали и мостове представлява грубо нарушение на международното право и е форма на държавен тероризъм. Техеран призовава ООН и държавите членки ясно да осъдят тези изявления, да предприемат незабавни мерки за спиране на действията на САЩ и Израел и да потърсят отговорност от виновните. В заключение се предупреждава, че всякакъв вид мълчание или бездействие би подкопало международното право и основните принципи на ООН.