Комисията по етика в гръцкия парламент единодушно подкрепи свалянето на имунитетите на 11 депутати от управляващата партия „Нова демокрация" във връзка с разследване по случая с държавната агенция за селскостопанските субсидии ОПЕКЕПЕ, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Решението бе взето след разглеждане на искане от Европейската прокуратура за сваляне на депутатския имунитет на народните представители. Предстои окончателното решение да бъде взето от пленарната зала на заседание след Великден, се посочва в информацията.

ЕРТ посочи, че девет от народните представители са представили писмени становища пред комисията на днешното ѝ заседание, а само двама са се явили лично.

Предстоящото окончателно гласуването от парламента ще бъде поименно, като за сваляне на имунитета е достатъчно обикновено мнозинство от присъстващите депутати, припомня още ЕРТ.

Миналата седмица в гръцкия парламент бяха внесени две преписки, с които се иска имунитетът на гръцки депутати във връзка с разследване на Европейската прокуратура за злоупотреба с европейски субсидии. С едната се иска имунитетът на 11 народни представители, а с втората – предаването на бивш министър и бивш заместник-министър на земеделието на комисията за досъдебно производство.

Разрастването на скандала доведе и до промени в кабинета. Бившият еврокомисар Маргаритис Схинас беше назначен за министър на аграрното развитие и храните, досегашният заместник-министър Евангелос Турнас пое Министерството за климатичната криза и гражданската защита, а депутатът Макариос Лазаридис положи клетва като заместник-министър на аграрното развитие.