Тръмп: Предстои един от най-важните моменти в историята на света. Цяла цивилизация ще загине

"Цяла една цивилизация ще умре тази нощ и никога повече няма да бъде възродена". Това написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"Не искам това да се случи, но вероятно ще се. Въпреки това, сега, когато имаме пълна и тотална промяна на режима, където преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би ще се случи нещо революционно прекрасно, КОЙ ЗНАЕ? Ще разберем тази вечер, в един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!", пише още той.

Вчера президентът на САЩ заяви, че Ислямската република може да бъде "унищожена за една нощ", като подобен удар да бъде нанесен "може би още във вторник през нощта".

Иранската армия отхвърли "арогантните" му изказвания, като подчерта, че те "нямат ефект" върху нейните операции.

"Грубите и арогантни изказвания, както и неоснователните заплахи на объркания американски президент, който се намира в безизходица и оправдава поредицата от поражения на американската армия, нямат никакво влияние върху продължаването на офанзивата и смазващите операции" на армията на Ислямската република, заяви говорителят на командването на иранските въоръжени сили, цитиран от държавната телевизия.