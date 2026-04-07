Откриха бастуна на изчезналата жена от село Ръжена...

Туристка загина след падане от скала в Метеора

Бойка Атанасова, Атина

Метеора, Гърция СНИМКА: Pixabay

Жена загина трагично, след като падна от скален масив в района на Метеора – една от най-посещаваните туристически дестинации в страната. Инцидентът е станал в късните следобедни часове.

По първоначална информация пострадалата е била част от туристическа група, която се е придвижвала по обозначен маршрут в близост до манастирите. По неясни към момента причини тя се е отклонила от пътеката и е паднала от значителна височина. На място незабавно са пристигнали екипи на спасителните служби, но жената е починала вследствие на тежките травми.

В операцията по издирването и изваждането на тялото са участвали пожарникари и планински спасители, като достъпът до мястото е бил силно затруднен заради стръмния терен.

Властите са започнали разследване, за да установят точните обстоятелства около инцидента. Не се изключва версията за подхлъзване или загуба на равновесие.

Метеора, включена в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, ежегодно привлича хиляди туристи с впечатляващите си скални образувания и манастири, разположени на върховете им. Експерти обаче напомнят, че районът крие рискове, особено при отклоняване от обозначените маршрути и при липса на подходяща екипировка.

