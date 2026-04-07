Аптечката в автомобила в Гърция с нови изисквания от 18 юни – глоба 30 евро

От 18 юни влизат в сила нови изисквания за съдържанието на аптечките в автомобилите в Гърция. Мярката е част от усилията на властите за повишаване на пътната безопасност и по-добра подготовка при инциденти.

Съгласно промените, всеки автомобил трябва да бъде оборудван с комплект за първа помощ, съдържащ основни медицински консумативи. Сред задължителните елементи са стерилни марли и бинтове, лепенки, антисептик, ножица, защитни ръкавици, както и термоодеяло и средства за оказване на изкуствено дишане.

При полицейска проверка липсата на аптечка или наличието на непълен комплект ще води до санкция в размер на 30 евро. Тя се основава на разпоредбите на член 85, параграф 25 от Кодекса за движение по пътищата (Закон 5209/2025).

Новите правила важат както за местните шофьори, така и за чуждестранните граждани, преминаващи през страната. Властите напомнят, че спазването на изискванията е задължително и призовават водачите да проверят оборудването на автомобилите си преди пътуване.

Експерти подчертават, че добре оборудваната аптечка може да се окаже решаваща в първите минути след пътен инцидент и да спаси човешки живот.