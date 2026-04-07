Вижте първите снимки на обратната страна на Луната, заснети от екипажа на „Артемис 2"

Белият дом публикува първите снимки, заснети от обратната страна на Луната. Снимките, направени от капсулата „Орион" на мисията „Артемис II" на НАСА, показват Земята, изгряваща над лунния хоризонт, както и рядка гледка към слънчево затъмнение от лунната орбита, при което Луната закрива Слънцето. Рядка гледка към слънчево затъмнение от лунната орбита, при което Луната закрива Слънцето. КАДЪР: Екс/@WhiteHouse

Мисията „Артемис 2" премина важен етап днес, когато космическият апарат достигна най-близката си точка до Луната. Астронавтите бяха на разстояние от около 6544 километра от лунната повърхност. 🌞🌕🧑‍🚀



Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Екипажът достигна най-отдалечената от Земята точка в историята на човечеството - 406 684 километра, като надмина предишния рекорд, поставен от астронавтите на „Аполо 13" през 1970 г., с около 6500 километра, пише Ynet.

„Рийд, Виктор, Кристина и Джереми са пътували по-далеч от всеки друг човек в историята и сега започват пътуването си към дома", написа администраторът на НАСА Джаред Айзакман в социалната мрежа "Екс".