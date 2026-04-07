Вижте първите снимки на обратната страна на Луната, заснети от екипажа на „Артемис 2"

5624
Земята, изгряваща над лунния хоризонт, КАДЪР: Екс/@WhiteHouse

Белият дом публикува първите снимки, заснети от обратната страна на Луната. Снимките, направени от капсулата „Орион" на мисията „Артемис II" на НАСА, показват Земята, изгряваща над лунния хоризонт, както и рядка гледка към слънчево затъмнение от лунната орбита, при което Луната закрива Слънцето. 

Рядка гледка към слънчево затъмнение от лунната орбита, при което Луната закрива Слънцето. КАДЪР: Екс/@WhiteHouse
Мисията „Артемис 2" премина важен етап днес, когато космическият апарат достигна най-близката си точка до Луната. Астронавтите бяха на разстояние от около 6544 километра от лунната повърхност. 

Екипажът достигна най-отдалечената от Земята точка в историята на човечеството - 406 684 километра, като надмина предишния рекорд, поставен от астронавтите на „Аполо 13" през 1970 г., с около 6500 километра, пише Ynet.        

„Рийд, Виктор, Кристина и Джереми са пътували по-далеч от всеки друг човек в историята и сега започват пътуването си към дома", написа администраторът на НАСА Джаред Айзакман в социалната мрежа "Екс".                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

