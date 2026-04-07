Нетаняху официално: Атакувахме жп линии и мостове в Иран

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху обяви официално във видеообръщение днес, че израелската армия е атакувала железопътни линии и мостове в Иран, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Мотивът е, че взетата на прицел пътна инфраструктура се използва за военни цели от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), отбеляза той.

"Вчера нашите пилоти унищожиха транспортни самолети и десетки хеликоптери в иранска авиобаза. Днес те атакуваха железопътни линии и мостове, използвани от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция", каза Нетаняху във видео съобщение, разпространено от кабинета му.

Според премиера железопътните линии са били използвани от КГИР за доставка на материали за производство на оръжия, както и за транспортиране на оръжия и военен персонал.

По-рано днес ирански медии съобщиха за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на Ислямската република в навечерието на изтичащия тази нощ ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран.