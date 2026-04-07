US вицепрезидентът Ванс: Ще работим с всеки, който спечели изборите в Унгария

Вашингтон ще работи с всеки, който спечели изборите в Унгария, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс. Ванс е на официално посещение в Будапеща, дни преди парламентарните избори в централноевропейската страна, съобщава БТА.

„Премиерът Виктор Орбан проправи пътя в областта на енергийната сигурност и независимост, а европейските лидери, борещи се с енергийната криза, просто трябваше да последват примера, даден от унгарския премиер", каза Ванс по време на съвместна пресконференция с унгарския премиер, предаде МТИ.

Вицепрезидентът на САЩ подчерта, че Вашингтон иска Европа да успее, енергията да бъде достъпна за европейските семейства и континентът да постигне енергийна независимост, или дори да имат доминираща роля.

Ванс посочи, че работи в подкрепа на Орбан преди предстоящите парламентарни избори.

„Разбира се, не очаквам народът на Унгария да се вслуша във вицепрезидента на САЩ – това не е основната причина, поради която съм тук, но исках да изпратя сигнал до всички, особено до бюрократите в Брюксел, които направиха всичко възможно, за да потиснат народа на Унгария, защото не харесват лидера, който всъщност се застъпи за народа на Унгария", каза Ванс.