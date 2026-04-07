Разследват кой е разкрил пред медиите, че един от US пилотите е в неизвестност

Тече разследване, за да се установи кой е разкрил пред медиите, че един от двамата американски пилоти все още е в неизвестност, след като изтребителят им беше свален в Иран, съобщи представител на Белия дом пред Fox News Digital.

По време на пресконференция в понеделник следобед, посветена на успешната спасителна мисия, президентът Доналд Тръмп заяви, че администрацията му работи много усилено, за да установи кой е източникът на информацията, която според него е изложила изчезналия пилот на по-голям риск.

„Смятаме, че ще успеем да разберем, защото ще отидем в медийната компания, която е публикувала информацията, и ще им кажем: „Национална сигурност, предайте го или отивате в затвора". Когато направиха това, изведнъж цял Иран разбра, че някъде на тяхна територия има пилот, който се бори за живота си. А това също така значително затрудни пилота и хората, които отидоха да го търсят, заяви Тръмп.

Изданието Military Times цитира публикация в "Екс" на репортера на израелската телевизия N12 News Амит Сегал като първата, която съобщава, че един от членовете на екипажа е бил успешно спасен", позовавайки се на западен източник около 11 ч. в петък.

Но друг репортер на израелската телевизия N12 News, Барак Равид, написа статия за Axios, публикувана часове преди публикацията на Сегал в "Екс", в която се споменава, че един пилот е спасен, а друг все още е в неизвестност. Равид посочи като свои източници "израелски официален представител и втори източник, запознат с подробностите".

„Американски изтребител беше свален от ирански огън. В момента тече операция по издирване на двамата членове на екипажа, според източник, запознат с подробностите. Прочетете статията ми в Axios", написа Равид в "Екс".

The New York Post съобщи, че малко след като Равид публикува информацията си в "Екс", Сегал пише в своя канал в Telegram: „Операция по издирване в Иран - търсят се двама американски членове на екипажа".

Макар Сегал да съобщава в Telegram канала си в понеделник, че е бил първият, който е разкрил новината за изчезналия пилот, той оттегли изявлението си пред The New York Post.

„Не съм сигурен, че бях първият. И така или иначе - ще защитя източниците си", каза Сегал.

Няколко часа по-късно CBS News, „Вашингтон Пост" и Ройтерс съобщиха за изчезналия пилот, като посочиха американски официални лица като свои източници.

Тръмп нарече източника на информацията „болен човек" и заяви, че той ще бъде осъден на затвор.

„Те изложиха тази мисия на голям риск. Те изложиха този човек на голям риск, както и стотиците хора, които се впуснаха да го търсят, защото вече всички знаят, че ще нахлуем там", заяви Тръмп.

Fox News Digital се обърна за коментар към CBS News, „Вашингтон Пост", Ройтерс и израелския Канал 12. Axios отказа да коментира към момента.