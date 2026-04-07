Ядрената държава Пакистан: Ще подкрепим Саудитска Арабия, Иран ходи по тънък лед

Пакистан е сигнализирал, че ще застане на страната на Саудитска Арабия в рамките на споразумението за взаимна отбрана, ако конфликтът с Иран ескалира.

Пакистански представител на службите за сигурност заяви пред Ройтерс, че Иран дава знаци за гъвкавост по отношение на преговорите, но продължава да настоява за предварителни условия, съобщава Türkiye Today.

"Иран върви по тънък лед и следващите три до четири часа са критични за бъдещето на диалога между Вашингтон и Техеран", заяви пакистански информатор пред Ройтерс.

Нощните ракетни удари на Иран срещу саудитски промишлени обекти, свързани с американски фирми, заплашват да разрушат последния останал дипломатически канал и рискуват да въвлекат самия Пакистан в конфликта съгласно споразумението за взаимна отбрана с Рияд.

Два пакистански източника, запознати с текущите преговори, заявиха пред Ройтерс, че усилията за улесняване на преговорите между САЩ и Иран продължават, въпреки засилените американски удари срещу Иран и наближаващия краен срок, поставен от Тръмп.

Един от източниците, високопоставен служител в сферата на сигурността, заяви, че нощният удар на Иран срещу промишлени обекти в Саудитска Арабия, свързани с американски фирми, заплашва да провали напълно преговорите.

„Ако Саудитска Арабия отговори военно на ударите, преговорите ще приключат", заяви той, добавяйки, че ответните действия биха могли да въвлекат и Пакистан в конфликта съгласно договора за отбрана с Рияд.

Вторият източник заяви, че Иран „върви по тънък лед" и че следващите три до четири часа са критични за бъдещето на диалога.

В писмена декларация министерството на външните работи на Пакистан осъди иранските удари по Източната провинция на Саудитска Арабия, като изрази съжаление за жертвите и решително осъди нанесените щети върху критичната инфраструктура.

Правителството определи ударите като „сериозно нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Саудитска Арабия" и „опасна ескалация, която подкопава регионалния мир и стабилност".

В изявлението се потвърждава „непоколебимата подкрепа" на Пакистан за сигурността на Саудитска Арабия, като се посочва, че правителството и народът на Пакистан стоят рамо до рамо с Рияд в тези трудни дни.

Пакистан действа като основен посредник при обмена на предложения между двете страни, но високопоставен пакистански представител на службите за сигурност заяви пред Ройтерс, че досега няма признаци за компромис.

„Поддържаме връзка с иранците. Напоследък те проявиха гъвкавост и показаха, че биха могли да се включат в преговорите, но в същото време заемат твърда позиция, която поставят като предварително условие за всякакви преговори", каза източникът.

Исламабад оказва натиск върху Техеран да започне преговори без предварителни условия, добави източникът. Високопоставен пакистански служител заяви пред държавната турска агенция AA, че Пакистан се надява на „положителен" отговор от Иран преди изтичането на крайния срок, поставен от Тръмп, въпреки „настояването на Техеран за предварителни условия".

Говорителят на иранското външно министерство потвърди в понеделник, че все още се обменят съобщения чрез посредници.

Въпреки това висш ирански източник заяви пред Ройтерс във вторник, че Техеран е отхвърлил предложението за временно примирие, предадено от посредниците.

„Преговорите за траен мир могат да започнат едва след като САЩ и Израел прекратят ударите си, дадат гаранция, че няма да ги възобновят, и предложат компенсация за нанесените щети", заяви източникът.

По-рано иранският посланик в Пакистан заяви, че „положителните и продуктивни" усилия на Исламабад за прекратяване на войната наближават „критичен, деликатен" етап.

На 27 март „Ню Йорк Таймс" писа, че Саудитска Арабия е насърчила САЩ да засилят атаките си срещу Иран. Лидерът на кралството, престолонаследникът Мохамед бин Салман, тогава призовал Тръмп да не прекратява войната си срещу Иран и посочил, че американско-израелската кампания представлява „историческа възможност" за преобразуване на Близкия изток.