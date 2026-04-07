ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Революционната гвардия на Иран води войната в ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22624082 www.24chasa.bg

Украинското разузнаване: Руски сателити помогнали на Иран да атакува обекти на САЩ в Близкия изток

Украйна СНИМКА: Pixabay

Според материал на украинските разузнавателни служби, руски сателити са направили десетки подробни снимки на военни съоръжения и ключови обекти в Близкия изток, за да помогнат на Иран да нанесе удари срещу американските въоръжени сили и други мишени. 

В заключенията, с които се запозна Ройтерс, се посочва също, че руски и ирански хакери са си сътрудничили в киберпространството. Тази информация е най-подробният досега отчет за това как Русия е оказвала тайна подкрепа на Иран, откакто Израел и САЩ започнаха военната си операция на 28 февруари.

Според неофициалната оценка, руски спътници са извършили най-малко 24 наблюдения на територии в 11 държави от Близкия изток в периода от 21 до 31 март, обхващащи 46 "обекта", сред които американски и други военни бази и обекти, включително летища и нефтени находища.

Само няколко дни след провеждането на проучванията, военни бази и щабове са били атакувани от ирански балистични ракети и дронове.

Западен военен източник и отделен информатор, свързан с регионалната сигурност, съобщиха пред Ройтерс, че разполагат с разузнавателна информация за интензивна руска сателитна активност в региона и че изображенията са били предоставени на Иран.

Девет наблюдения са обхванали части от Саудитска Арабия, включително пет над военния град „Крал Халид" близо до Хафар Ал-Батин, в рамките на това, което изглежда като опит да се локализират елементи от американската система за противовъздушна отбрана THAAD. 

Райони в Турция, Йордания, Кувейт и Обединените арабски емирства също са били подложени на сателитно наблюдение два пъти, а места в Израел, Катар, Ирак, Бахрейн и военноморската база „Диего Гарсия" - веднъж. Като нова тенденция руските сателити активно наблюдават Ормузкия проток. 

Ройтерс не успя да потвърди независимо съдържанието на украинската оценка.

Говорителката на Белия дом Оливия Уелс заяви, че никаква външна подкрепа за Иран от която и да е страна не засяга оперативния успех на Съединените щати.

Иранското външно министерство не даде незабавен коментар.

Министерството на отбраната на Русия, която нахлу в Украйна преди четири години, също не отговорило на искане за коментар, съобщава Ynet. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

