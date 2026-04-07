Китай и Русия наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за Ормузкия проток

Съветът за сигурност на ООН не одобри резолюцията на Бахрейн за защита на търговското корабоплаване през Ормузкия проток, след като Китай и Русия се възползваха от правото си на вето, предадоха световните агенции, съобщава БТА.

Предложената от Бахрейн резолюция призоваваше засегнатите страни да координират мерките си за защита, за да допринесат за морската сигурност. Документът също така призоваваше Иран да прекрати атаките си срещу търговски плавателни съдове.

Формулировката на резолюцията беше „предмет на задкулисни преговори" в продължение на дни в опит Русия и Китай да бъдат убедени да се въздържат вместо да използват правото си на вето, отбелязва Асошиейтед прес.

Ормузкият проток, който е критично важен за глобалната търговия с петрол и природен газ, е почти напълно затворен от началото на войната в Близкия изток, която започна с американско-израелска атака на 28 февруари, посочва Ройтерс.