Дъщеря на британски строителен магнат загина при катастрофа във Виетнам

Дъщеря на британски строителен магнат загина при катастрофа с мотоциклет във Виетнам, съобщи "Дейли мейл".

19-годишната Орла Уейтс, чийто баща е директор на строителната фирма „Уейтс" с оборот от 2,4 милиарда лири, е паднала от мотоциклет в северната част на Виетнам, докато пътувала по маршрута „Ха Джанг Луп". Момичето е починало от получените наранявания.

Органите й са били дарени за трансплантация, като по този начин тя спасила живота на пет критично болни виетнамски пациенти.

След мотоциклетната катастрофа тя била е откарана спешно в болницата „Вьет Дък" в Ханой, но починала в четвъртък миналата седмица.

Родителите й, Анди и Хенриета Уейтс, разказаха, че са взели решението да позволят органите й да бъдат използвани, за да помогнат на други пациенти в болницата.

Причината за инцидента все още се разследва, но се предполага, че Орла е пътувала като пасажер на мотоциклет, чийто шофьор е загубил контрол над превозното средство. Орла е паднала на земята и след това е била прегазена от идващ насреща камион.