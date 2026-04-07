Кириакос Мицотакис: Шуробаджанащината забавя развитието на Гърция

Премиерът ще бори дълбоката държава след корупционен скандал за 300 млн. евро

Борба с дълбоката държава и модернизация за Гърция обеща премиерът на страната Кириакос Мицотакис в извънредна реч по телевизията.

Целта на обръщението към нацията беше да се намалят имиджовите щети за кабинета, след като мащабен корупционен скандал със съмнения за източване на евросредства за 300 млн. прати Атина в политическа криза. Тя доведе до оставката на трима министри, а европрокуратурата поиска имунитетите на поне 11 депутати от управляващата партия “Нова Демокрация”, чиито председател е самият Мицотакис.

“Призовавам Европейската прокуратура, веднага щом бъде отменен имунитетът на нашите депутати, незабавно да предприеме всички необходими мерки”, каза премиерът.

В действителност разследването за източването на парите започна още през май миналата година. Тогава прокурорите на ЕС за първи път подробно описаха как някои бенефициенти на селскостопански субсидии от Гръцката агенция за земеделски плащания (ОПЕКЕПЕ) усвоявали незаконно средствата чрез подаване на фиктивни деклараци за несъществуващи пасища и обработваеми земи.

Разследваните случаи включват фалшифицирани заявления, в които били описани бананови плантации на планината Олимп, пасища върху реални археологически обекти и маслинови горички на територията на пистите на военновъздушни бази. Повечето от усвоените пари са отивали на остров Крит, където фамилията Мицотакис има голямо политическо и историческо влияние от над 100 г.

Миналата сряда шефката на европрокуратурата Лаура Кьовеши отправи искане за отнемане на имунитета на най-малко 11 съпартийци на Мицотакис с цел да се позволи разследване на предполагаеми престъпления срещу финансовите интереси на ЕС във връзка с разкритията по аферата ОПЕКЕПЕ.

Депутатите са заподозрени в подбуждане към злоупотреба, компютърни измами и нелегално пренасочване на помощи от ЕС в полза на техни избиратели. Престъпната им схема е започнала през 2019 г. - две години преди Мицотакис да вземе властта.

Премиерът заяви, че бичът на шуробаджанащината е нещото, което от десетилетия се предава от едно правителство на друго и забавя развитието на Гърция.

