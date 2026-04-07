Тръмп се държал като “бясно куче” в конфликта с Иран (Обзор)

САЩ отново поразиха ключовия петролен хъб Харк, удариха и до Кум свещения град, където Хаменей се лекува

“Президентът е най-кръвожадният - като бясно куче” по отношение на Иран. Това заяви служител от американската администрация, който омаловажава факта, че министърът на отбраната Пийт Хегсет или държавният секретар Марко Рубио подстрекава президента.

Информацията идва на фона на нови заплахи на Тръмп към Иран, докато крайният срок за отварянето на Ормузкия проток изтичаше.

“Цяла една

цивилизация

ще умре

тази нощ (вторник срещу сряда - б.а.) и никога повече няма да бъде възродена. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи”, обяви Тръмп във вторник. Все пак той отбеляза, че сега, след като има “смяна на режима” и преобладавали “по-умни и нерадикализирани умове”, може да се случи нещо “революционно”.

След поредица от крайни срокове, които републиканецът разпореди за отварянето на ключовата артерия, през която минават 1/5 от световните доставки на петрол, последен беше този, изтичащ в 3 ч сутринта българско време в сряда. Поставянето на срокове и последвалата им отмяна представиха пред света начина на вземане на решения на Тръмп като непоследователен, дори хаотичен. Именно заради това той се оказа пред труден избор - дали този път наистина да изпълни заканите си и да започне масирана атака по иранската инфраструктура, или пак да отложи във времето собствения си краен срок, за да даде шанс на преговорите.

Съзнавайки тази ситуация, Тръмп искаше да покаже, че е готов да действа, а ударите на САЩ и Израел по инфраструктура в цял Иран във вторник само затвърдиха това. Част от поразените обекти включват няколко жп линии, най-малко два моста, както и ключова магистрала в Северен Иран. Техеран съобщи за ранени, както и за две жертви.

Един от поразените мостове е в близост до свещения град Кум. По-рано британският в. “Таймс” съобщи, че именно там се лекува върховният лидер Моджтаба Хаменей, който е в безсъзнание. Изданието се позовава на информация на разузнаването на САЩ и Израел. В документ, изпратен до съюзниците в Персийския залив, се посочва: “Хаменей се лекува в Кум - той е в много тежко състояние и не може да участва във вземането на решения”.

Ако данните на Вашингтон и Тел Авив са верни, това е първият път от началото на войната на 28 февруари, в който се разкрива къде се намира Моджтаба - в последните седмици се появяваха всякакви твърдения за местонахождението и здравословното му състояние.

В документа на разузнаването пише, че в свещения град се планира създаването на мавзолей за Али Хаменей и други членове на семейството му. Макар на пръв поглед да изглежда странно колко много се бави погребението на бившия лидер, тъй като в шиитските традиции церемонията се извършва скоро след смъртта, властите в Техеран обясняват това с очаквания голям брой присъстващи.

Докато атаките на САЩ и Израел по Иран продължават, Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) обяви, че е поразил нефтохимическия комплекс “Джубайл” в Саудитска Арабия - сърцето на преработвателния сектор на кралството. Това е отговор на атаката на Тел Авив по най-големия нефтохимически комплекс на Иран в Асалуе.

Непосредствено след съобщенията за иранската атака Пакистан, който в момента е единствен канал за комуникация между Вашингтон и Техеран, предупреди, че има риск преговорите да се провалят. Висши служители от Исламабад коментираха, че ако Саудитска Арабия отвърне на удара, преговорите ще бъдат прекратени. Те обясниха още, че ответен удар от Рияд би могъл да въвлече и Исламабад в конфликта, тъй като през есента на 2025 г. Саудитска Арабия и Пакистан подписаха споразумение за отбрана.

Един от служителите отбеляза, че Техеран “върви по тънък лед”. Ден по-рано стана ясно, че до Иран и САЩ е било изпратено предложение на Пакистан от две фази, в което се предвижда прекратяване на огъня, отваряне на Ормузкия проток, както и бъдещи срещи в Исламабад за договаряне на дългосрочно мирно споразумение. Именно заради ключовото участие на Пакистан документът бил именуван “Споразумението от Исламабад”.

Висши служители от Иран заявиха, че няма да отворят Ормузкия проток в замяна на “празните обещания” на САЩ. Техеран бил готов да прояви гъвкавост само ако види такава от Вашингтон. Те допълниха, че Пакистан не спирал да праща послания до Белия дом, но нямало “промяна в тона”.

Засега явно мирът изглежда по-скоро далечен, макар че очевидно в ход са сериозни дипломатически усилия. А по “тънък лед” е възможно да вървят и САЩ с последната си атака по стратегическия ирански остров Харк в Персийския залив. Висш служител от Белия дом, който потвърди атаката, обясни, че ударите не са били насочени към петролни съоръжения. Малкият остров, който вече беше поразен от Вашингтон на 13 март, е

“сърцето”

на иранската

икономика,

тъй като служи като терминал за приблизително 90% от износа на суров петрол.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху, лидерите на Саудитска Арабия и ОАЕ, както и сенатор Линдзи Греъм са призовавали Тръмп да не се съгласява на прекратяване на огъня, освен ако Иран не направи отстъпки, като например повторното отваряне на Ормузкия проток или отказването от целия високообогатен уран, пише Axios.