Подкрепяна от Иран иракска милиция освободи американската журналистка Шели Китълсън

Подкрепяна от Иран иракска милиция "Катаиб Хизбула" обяви във вторник, че ще освободи американската журналистка Шели Китлсън. Това се случва малко повече от седмица след отвличането ѝ в центъра на Багдад, съобщава Ynet.

По-късно стана ясно, че журналистката вече е освободена.

Проиранската терористична организация заяви, че тя трябва незабавно да напусне Ирак.

Тази информация идва в момент, когато светът очаква изтичането на ултиматума, отправен от американския президент Доналд Тръмп към Иран. Това поражда вероятността тази стъпка да е замислена като сигнал от регионалните съюзници на Иран към Вашингтон.

Китлсън, независима журналистка, която пише за Al-Monitor, беше отвлечена миналата седмица в центъра на Багдад. Преди това тя е писала за BBC и Politico, а кариерата ѝ като репортерка започва с репортажи от Афганистан, преди да посети Сирия за първи път през 2012 г.

Отвличането ѝ се случи три години след похищението на израелската изследователка Елизабет Цурков, която също беше отвлечена в центъра на Багдад от лица, свързани с „Катаиб Хизбула". Цурков прекара две години в плен в иракската столица, преди да бъде освободена от иракските сили за сигурност с помощта на Съединените щати на 9 септември 2025 г.

След отвличането на Китлсън иракското министерство на вътрешните работи съобщи, че силите за сигурност са започнали незабавна операция за установяване на местонахождението на извършителите, действайки въз основа на точна разузнавателна информация.

Според министерството властите са проследили движението на заподозрените и са открили автомобил, принадлежащ на похитителите, който се е преобърнал по време на опит за бягство. Силите за сигурност са арестували един заподозрян и са конфискували един от автомобилите, използвани при престъплението.

Усилията за откриване на други заподозрени и осигуряване на освобождаването на Китлсън продължават, заявиха официални представители, добавяйки, че разследването все още е в ход.

„Няма да допуснем никакви опити за подкопаване на сигурността или нанасяне на вреда на чуждестранни гости", заяви министерството в изявление.

Репортажите на Китлсън са фокусирани върху регионалните въпроси и тя е работила интензивно в целия Близък изток.