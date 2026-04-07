Израелската армия ще засили военния натиск върху Иран и ще му нанесе още повече щети. Това заяви днес началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана генерал-лейтенант Еял Замир на 39-ия ден от войната с Иран, подета от Израел и САЩ, предаде АФП, цитирана от БТА.

"В стратегически план наближаваме кръстопът в съвместната кампания срещу Иран", каза Замир, цитиран във военно комюнике. "До момента постигнахме голям успех, включително що се отнася до целите, които си бяхме поставили в началото на операцията. Ще продължим да действаме решително и да увеличаваме щетите, причинени на режима", допълни той.

По отношение на Ливан, където израелската армия е отново в открита война с ислямисткото движение "Хизбула", съюзник на Иран, Замир каза, че това е "друга ключова зона на операции". По думите му цената на войната е висока, но страната му продължава да отблъсква заплахите, надвиснали над нейните граждани.

Единайсет израелски войници бяха убити в Ливан от 2 март.

Междувременно израелската армия отправи предупреждение към всички плавателни съдове, плаващи или намиращи се на котва между ливанския град Тир и границата с Израел, да се отправят на север от Тир - вероятно знак за предстояща атака, предаде Ройтерс.