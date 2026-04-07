Още двама са задържани за нападението над израелското консулство в Истанбул

Задържани са още двама души, които са свързани с нападението над Консулството на Израел в Истанбул в днешния следобед, при което бяха неутрализирани трима нападатели, единият от тях почина от огнестрелните си рани, а двама полицаи бяха ранени. Това съобщи в профила си във Фейсбук министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи.

„В рамките на разследването бяха заловени още двама души, свързани с лицата, осъществили нападението. Продължават решителните ни действия, с които искаме да изясним от всички страни случая, да идентифицираме извършителите и извадим на показ всички взаимовръзки“, написа Мустафа Чифтчи.

Вътрешният министър съобщи също така, че операцията на полицаите, които бяха ранени, е преминала успешно и те са без опасност за живота. Той увери, че всички, които стоят зад случая ще отговарят през закона за своите действия.

До развоя на събитията се стигна след като тримата извършители са се опитали да влязат в сградата, но полицаите и охраната на входа се усъмнили в намеренията им и забелязали, че държат дългоцевни оръжия. След като полицаите им наредили да спрат, тримата нападатели открили огън. Веднага след това полицаите са простреляли двама от тях, но тримата заподозрени се скрили зад намиращ се наблизо автомобил и отново стреляли по полицаите. След като полицаите отговорили на огъня за втори път, и третият извършител също бил ранен.

Самоличността на извършителите беше установена, а министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи ги определи като терористи. От публикация в официалния му профил във Фейбсук стана ясно, че извършителите са пристигнали от Измит в Истанбул с кола под наем. Установено е, че единият от тях е имал връзки с организация, която експлоатира религията (за своите цели – бел. ред.). Другите двама терористи са братя, като единият от тях има досие за наркотици. Валията на Истанбул Давут Гюл, обяви в изявление пред медиите, че от близо две години и половина в Консулството не се осъществяват никакви дейности и в него няма служители. Той определи нападението като провокация.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди нападението над сградата на Консулството на Израел в Истанбул. Министерството на външните работи на Израел също излезе с осъдителна позиция.

След нападението мерките за сигурност в района бяха затегнати допълнително, въпреки че и преди случая са били засилени заради опасността от инциденти около Консулството на Израел на фона на събитията в Близкия изток.