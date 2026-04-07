Стрелба попречи на конвой с хуманитарна помощ на Ватикана да достигне до ливански села

Конвоят бе ескортиран от френския батальон от Временните сили на ООН в Ливан СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Стрелба възпрепятства конвой с хуманитарна помощ на Ватикана да стигне до християнски села в Ливан, намиращи се близо до границата с Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Конвоят бе ескортиран от френския батальон от Временните сили на ООН в Ливан.

По него беше открит огън, когато се приближи до пограничните села. На автомобилите от конвоя бяха нанесени материални щети.

Жителите на тези християнски села отказват да ги напуснат, както ги призовава израелската армия, която напредва в Южен Ливан.

