Тръмп-младши критикува Западна Европа и подкрепи Орбан

Синът на американския президент Доналд Тръмп-младши отправи остри критики към Западна Европа и изрази подкрепа за унгарския премиер Виктор Орбан по време на посещението си в Баня Лука, предаде ХИНА, цитирана от БТА.

Тръмп-младши беше основен говорител на среща с местни бизнес лидери и политици от босненската федеративна единица Република Сръбска, сред които и лидерът на управляващата партия СНСД Милорад Додик, припомня хърватската новинарска агенция.

В изказването си той направи серия от критични оценки за развитието на Европа, като заяви, че според него континентът се намира в криза и че "демокрацията невинаги функционира като демокрация". Той също така посочи, че в Унгария има риск от завръщане на комунистически сили на власт в навечерието на парламентарните избори.

Тръмп-младши определи унгарския вот, насрочен за 12 април, като ключов и посочи Орбан като "основен защитник на западните ценности". Той подчерта, че в среда, доминирана от либерални политики, запазването на консервативното управление в Унгария има по-широко значение за региона.

В изказването си той засегна и глобални икономически теми, включително ролята на новите технологии, като изкуствения интелект и криптовалутите, които по думите му играят важна роля в съвременния бизнес. Според него инвеститори все по-често разглеждат Европейския съюз като структура, нуждаеща се от реформи, докато страните от Източна Европа се очертават като ключови фактори за бъдещето на континента.

Домакин на събитието беше Игор Додик, организационен секретар на СНСД и син на Милорад Додик, отбелязва ХИНА. Той приветства визитата и заяви, че ценностите, защитавани от Доналд Тръмп, намират подкрепа сред босненските сърби.

В публикация в Екс Милорад Додик свърза посещението на Тръмп-младши с това на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Будапеща, определяйки ги като знак за засилен интерес на Вашингтон към региона и за укрепване на партньорствата в Източна Европа.

Посещението в Баня Лука премина при засилени мерки за сигурност и предизвика значителен обществен интерес.