Отмениха музикален фестивал, след като Великобритания отказа достъп на Кание Уест

2356
Кание Уест Снимка: Кание Уест КАДЪР: Екс/Pop Base

Музикалният фестивал "Уайърлес" (Wireless), който трябваше да се състои през юли в Лондон, беше отменен, след като на американския рапър и негов хедлайнер Кание Уест беше отказан достъп до Великобритания, предадоха световните осведомителни агенции, позовавайки се на организатора.

Министърът на вътрешните работи е отказал достъп на Уест във Великобритания, се посочва в изявление на Festival Republic. Организаторът допълва, че всички притежатели на билети ще получат парите си обратно, пише БТА. 

"Вследствие на решението на Министерството на вътрешните работи да забрани влизането на Кание Уест във Великобритания, организаторите бяха принудени да отменят фестивала", написаха те в Инстаграм. 

Съобщението, че той ще бъде водещ изпълнител в три поредни вечери на фестивала "Уайърлес" от 10 до 12 юли в Лондон предизвика възмущение, като дори премиерът Киър Стармър определи присъствието му като "пораждащо дълбока тревога". 

Кание Уест, известен вече като Йе, е критикуван в миналото за антисемитски изказвания и възхваляване на нацизма, което на няколко пъти стана причина за блокирането на профилите му в социалните медии.

Йе по-рано каза, че е че е готов да се срещне с представители на британската еврейска общност, за да "ги изслуша". Изпълнителят посочи още, че е искал да отиде в Лондон, за да представи шоу за промяна, носейки единство, мир и любов чрез своята музика. 

Няколко представители на еврейски организации и кметът на Лондон Садик Хан протестираха срещу посещението му. Спонсори на фестивала, сред които Pepsi и Diageo, обявиха, че се оттеглят от събитието.

