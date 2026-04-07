ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Иран правят живи вериги за защита на електроцент...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22625192 www.24chasa.bg

Техеран: Ограниченията на достъпа до интернет остават в сила до края на войната

3252
Снимка: Pixabay

Достъпът до интернет в Иран ще остане блокиран, докато войната продължава, заяви говорителката на иранското правителство Фатемех Мохаджерани, цитирана от ДПА, съобщава БТА.

Мохаджерани каза, че правителството подкрепя свободния достъп, но във военно време важат други съображения.

Достъпът до интернет в Иран бе ограничен след началото на американско-израелските атаки срещу страната на 28 февруари и това бе най-дългото прекъсване в историята.

По-голямата част населението в 90-милионната страна има достъп само до съдържание, което е одобрено от държавата, а част от военния и политически елит продължава да използва интернет без ограничения.

Ирански медии продължават да публикуват материали на платформите Телеграм и Екс, които са блокирани за населението като цяло.

Онлайн търговията на практика е в застой и са засегнати стотици хиляди фирми.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

