В Иран правят живи вериги за защита на електроцент...

Иран плаши, че ще атакува израелските газови находища в Средиземно море

Учение на Иранския корпус на гвардейците

Тайната служба на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че ще атакува израелските офшорни газови находища „Кариш" и „Танин" в отговор на очакваната американска ескалация на войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Находищата в Средиземно море са част от списък, публикуван онлайн от тайната служба. Той включва още три цели, които обаче са умишлено замъглени.

Надпис под снимката гласи: „03:30 часа в Техеран (03:00 часа българско време – бел. ред.); регионални лидери ще кажат на [американския президент Доналд] Тръмп: Лудо копеле, прекрати тази проклета война!"

Иранската агенция Тасним цитира военен източник, според когото Иран ще добави нефтопреработвателните съоръжения на саудитската държавна компания „Арамко", както и нефтопроводите в Янбу (Саудитска Арабия) и Фуджайра (Обединени арабски емирства) към списъка си с цели, ако Тръмп атакува електроцентралите на страната.

Тръмп заплаши, че ще атакува ирански електроцентрали и мостове, ако Иран откаже да отвори Ормузкия проток до 20:00 часа вашингтонско време (03:00 часа българско време – бел. ред.).

В неделя той допълнително ескалира реториката си срещу ръководството на Иран. „Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ!", написа Тръмп в публикация в Трут Соушъл.

Четете още

Още от Свят

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)