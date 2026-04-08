Израел под ракетни атаки въпреки прекратяването на огъня, обявено от САЩ и Иран

Израел бе подложен на ракетен огън рано тази сутрин, след като САЩ и Иран обявиха спиране на огъня, предадоха ДПА и БТА.

Израелският новинарски сайт "Уайнет" (Ynet) съобщи за удари срещу градовете Петах Тиква и Бней Брак. Малко по-късно в централната и в южната част на Израел бяха задействани сирените за въздушна тревога. Местни жители казват, че са чули силни експлозии.

Израелската армия заяви в "Телеграм", че системите ѝ за противовъздушна отбрана са задействани, за да отразят атаката.

Тази нощ президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че започва двустранно прекратяване на огъня за 2 седмици, след като Иран се е съгласил да отвори Ормузкия проток.