Официално: Иран отваря Ормузкия проток за 2 седмици

Ако бъдат прекратени ударите срещу Ислямската република, иранската армия "също ще преустанови отбранителните си операции". "Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения", написа иранският външен министър Абас Арагчи в социалната мрежа "Екс".

Изявлението бе разпространено малко след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че след разговор с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф и с пакистанския фелдмаршал Асим Мунир се е съгласил да спре нападенията срещу Иран в срок от две седмици.

В публикацията си в "Екс" Арагчи изказа благодарност към Шариф и Мунир "за техните неуморни усилия за прекратяване на войната в региона".