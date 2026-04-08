САЩ и Иран поканени да преговарят този петък в Исламабад

Пратеник на ООН пътува за Техерен

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви в социалната мрежа "Екс", че Иран и САЩ са се съгласили 2-седмичното спиране на огъня да влезе в сила незабавно и да важи и за територията на Ливан.

"Имам удоволствието да съобщя, че Ислямска република Иран и Съединените американски щати, заедно с техните съюзници, се съгласиха на незабавно спиране на огъня навсякъде, включително в Ливан и други места, ЕФЕКТИВНО И НЕЗАБАВНО", пише Шариф. "Топло приветствам далновидния жест, изразявам най-дълбока благодарност към ръководителите на двете страни и каня техни делегации в Исламабад в петък, 10 април 2026 г., за по-нататъшни преговори за окончателно споразумение, което да уреди всички спорове", добавя пакистанският лидер.

"Искрено се надяваме, че "Исламабадските преговори" ще успеят да постигнат траен мир и че в близките дни ще оповестим още добри новини!", пише в заключение Шариф.

Часове преди да изтече поставеният от американския президент Доналд Тръмп ултиматум на Иран да отвори Ормузкия проток, Шариф призова крайният срок да бъде удължен с две седмици.

По-рано тази нощ Тръмп заяви, че след разговор с Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир, се е съгласил преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици".

Новината за прекратяването на огъня бе потвърдена и от иранския външен министър Абас Арагчи.

Жан Арно, специалният пратеник на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за прекратяването на войната в Иран, планира да посети Ислямската република в рамките на усилията си за постигането на мир, но пътуването му ще зависи от ситуацията около сигурността и логистиката, предаде Ройтерс, като се позова на представител на световната организация.

Гутериш назначи дългогодишния дипломат от ООН Арно за свой представител, натоварен със задачата да работи за прекратяване на конфликта. Арно е заминал за Близкия изток още в понеделник, но не е оповестявал подробности за маршрута си.

Постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани във вторник заяви по време на заседание на Съвета за сигурност, че Арно "вече пътува към Техеран за консултации". Иравани приветства усилията на Гутериш за незабавното прекратяване на войната, включително избора на специален пратеник.

"Иран е готов за конструктивно съдействие на всички истински дипломатически усилия, включително с посредничеството на Пакистан, Турция и Египет, както и на дипломатическите усилия, полагани от Китай и Русия, и подкрепя всяка надеждна инициатива, даваща възможност за осигуряването на трайно прекратяване на тази незаконна и неоснователна война", добави Иравани.