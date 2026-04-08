САЩ и Иран спират войната за 2 седмици, петролът поевтиня (обобщение)

САЩ са получили от Иран предложение, включващо 10 точки, които са добра основа за преговори според Тръмп

САЩ и Иран прекратяват огъня за две седмици, стана известно тази нощ.

Най-напред президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е послушал молбата на пакистанския премиер Шехбаз Шариф удължи с 2 седмици ултиматума, който постави на Техеран във вторник - отворят Ормузкия проток или "една цяла цивилизация ще загине тази нощ".

След това външният министър на Иран Абас Арагчи съобщи, че иранската армия е готова да прекрати огъня и да отвори Ормузкия проток. Абас Арагчи

След тези новини цените на петрола рязко спаднаха.

Въпреки обявеното примирие Израел съобщи, че тази нощ е бил подложен на ракетни атаки от Иран.

От Абу Даби дойде новината, че противопожарни екипи се борят с пламъци, обхванали съоръжение в комплекса за природен газ Хабшан в Обединените арабски емирства. Съобщението е от медийната служба на Абу Даби, но не се уточнява изрично следствие от какво е пожарът. Хабшан, който се намира в югозападната част на Абу Даби, е един от най-големите центрове за преработка на газ в света.

Пакистанския премиер Шехбаз Шариф покани делегации на САЩ и Иран "в Исламабад в петък, 10 април 2026 г., за по-нататъшни преговори за окончателно споразумение, което да уреди всички спорове". Засега няма отговор дали Вашингтон и Техеран приемат поканата.

В изявлението си нощес Тръмп отбеляза, че САЩ са получили от Иран предложение, включващо 10 точки. "Смятам, че това е приложима основа, по която може да се преговаря", добави президентът.