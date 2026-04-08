Националният морски музей на Китай в “Из Китай с Павел“ (Видео)

Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще посетим Националния морски музей на Китай, който се намира в квартал „Бинхай", град Тиендзин. Това е единственият национален комплексен морски музей в Китай, който съчетава колекциониране, научни изследвания и образование.

Музеят впечатлява с модерната си архитектура. Основната сграда има 3 етажа, а пристройката 4 етажа. Изложбеното съдържание се акцентира около темата „Океанът и човечеството" и може да бъде разделено на три части: човечеството и морето, морската природа и екологията в океаните. В музея има 15 изложбени зали в шест изложбени зони, както и съоръжения за обществено обслужване като магазини, ресторанти, кафенета и кина.

Националният морски музей на Китай служи като център за изследване на морската цивилизация и за морски културен обмен и комуникация, както и за център за морски преживявания. Това прекрасно място е национална база за патриотично възпитание и научно образование. Нека да го видим сега, приятно гледане!

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

