Вицепрезидентът на САЩ обвини ЕС в натиск и подкрепи Орбан преди изборите в Унгария

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс остро разкритикува това, което той нарече "позорна" намеса на Европейския съюз в изборите в Унгария, като същевременно открито изрази подкрепа за близкия съюзник както на президента Доналд Тръмп така и на руския президент Владимир Путин министър-председателя Виктор Орбан, броени дни преди изборите в Унгария, предаде Ройтерс.

Посещението на Ванс в Будапеща се състоя в навечерието на изборите в неделя, които според независими социологически проучвания Орбан вероятно ще загуби. Посещението - израз на рядко демонстрирана открита подкрепа от действащ американски високопоставен представител, подчерта колко важно е за Тръмп преизбирането на дългогодишния унгарски националист, коментира Ройтерс.

Посещението наруши практиката на предишни американски администрации да не участват открито в чужди избори, особено в подкрепа на правителство, което поддържа тесни връзки с Путин.

Въпреки това визитата отново постави Ванс в позната му роля на критик на Брюксел в момент на нарастващо напрежение между САЩ и Европа, причина за което е политиката на Тръмп, включително, войната му срещу Иран, критиките към Украйна, заплахите за изтегляне от НАТО и заявеното желание да вземе контрол над Гренландия.

"Това, което се случи по време на тази предизборна кампания, е един от най-лошите примери за външна намеса в избори, които съм виждал или за които съм чел", заяви Ванс на пресконференция.

"Бюрократите в Брюксел се опитаха да разрушат икономиката на Унгария. Опитаха се да направят Унгария по-малко енергийно независима. Опитаха се да увеличат разходите за унгарските потребители и направиха всичко това, защото мразят този човек (Орбан)."

Ванс и преди е бил обект на критики в Европа, включително заради реч през 2025 г. в Мюнхен, в която обвини редица европейски правителства в ограничаване на свободата на словото и неспособност да контролират имиграцията.

Опонентът на Орбан Петер Мадяр повдигна въпроса за "чужда намеса" в Унгария, заради посещението на Ванс. Според независими социолози дясноцентристката партия "ТИСА" има шанс да победи управляващата партия "Фидес".

"Това е нашата страна," написа Мадяр в социалната мрежа Екс. "Унгарската история не се пише във Вашингтон, Москва или Брюксел - тя се пише по улиците и площадите на Унгария."

Ванс, който се присъедини към Орбан на предизборен митинг, открит с изпълнение на американския химн, се обади на Тръмп от трибуната и успя да се свърже с него при втория опит. Той държа телефона си до микрофона, докато Тръмп подкрепи Орбан, заявявайки, че върши "фантастична работа".

Вицепрезидентът определи съюза между двамата лидери като "морално сътрудничество" и каза на присъстващите, че "искаме да вземете решение за бъдещето си без външен натиск или указания какво да правите".

Орбан, който води най-трудната си предизборна кампания в кариерата си след 16 години на власт, изтъкна отношенията между Унгария и САЩ по време на управлението на Тръмп, определяйки ги този перидо от развитието им каот "златна ера".

Ванс на моменти изглеждаше по-уверен в изборните шансове на Орбан от самия него. По време на съвместна пресконференция преди митинга Ванс предрече победа на Орбан, но Орбан направи жест с ръка и повдигна вежди, сякаш признавайки, че може и да загуби.

"Нелибералната демокрация", дефинирана по този начин от самия Орбан, отразява ключови характеристики на политиката на Тръмп: твърда имиграционна политика, пренебрежение към либералните норми, враждебност към международните институции и атаки срещу медиите, университетите и неправителствените организации. Той бе първият европейски лидер, който подкрепи Тръмп в президентската му кампания още през 2016 г.

Орбан отдавна е в конфликт с ЕС по редица въпроси, включително Украйна. Той отказва да изпраща оръжие на Киев, блокира пакет от заеми на стойност 90 милиарда евро от ЕС за Украйна и поддръжа позицията, че страната никога не може да се присъедини към съюза.

Той също така обвинява ЕС и Украйна, че се опитват да се намесват в изборите в неделя, и твърди, че Украйна иска да наруши енергийните доставки на Унгария, което Киев отрича.

Ванс заяви днес, че "елементи от украинските разузнавателни служби" се опитват "да наклонят везните" в изборите в САЩ и Унгария, без да представи доказателства.