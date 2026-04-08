Владимир Чуков: САЩ преговарят с Иран, зад който всъщност е Китай

Моето лично усещане е, че САЩ преговарят с Иран, но зад тях седи Китай. Преговарят дали да го има или няма този режим. Ако го няма, китайците са най-големите губещи, не Русия. Китай са стратегически партньор, 80% от нефта в Иран отива там. А не се знае новите какво ще направят - дали ще го ориентират към Китай или друго.

Това коментира арабистът Владимир Чуков пред Нова тв.

Той напомни, че преди 5 г. Китай и Иран са подписали стратегически договор за срок от 25 г. и 450 млрд. долара.

Според анализатора всички действия на Тръмп са война срещу режима в Иран, но и много силен удар срещу китайската икономика. Тя е много силен конкурент на САЩ, конкурират се в енергетиката.

Китай са преценили, че в момента режимът в Иран е на път да падне, ако не се постави някаква отсрочка, коментира Чуков и напомни за свалянето на двамата американски пилоти през обяснението, че Иран работи с китайски частни фирми с високи технологии.

САЩ са се готвили за най-радикалния сценарий, след като се появи този т.нар. Самолет на смъртта, който пази американските лидери от ядрен удар.