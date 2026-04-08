Макрон, Зеленски и Ердоган с визити в Румъния преди срещата на Бе9

Румъния се подготвя за поредица от дипломатически визити на високо равнище в следващия период – посещение на президента на Франция Еманюел Макрон, домакинство на срещата на върха на „Букурещката деветка" в средата на май и визита на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган в началото на лятото, съобщават местните медии.

Покрай срещата на върха на „Букурещката деветка" в Румъния отново ще пристигне президентът на Украйна Володимир Зеленски, който посети страната миналия месец, отбелязва в. „Адевърул".

На 13 май Букурещ ще бъде домакин на срещата на върха на формата Бе9 (В9), известен и като „Букурещка деветка", в който участват девет страни членки на НАТО от Източния фланг на Алианса: Румъния, Полша, България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Словакия и Унгария. Срещата ще се състои на фона на повишено напрежение в сферата на сигурността, особено в зоната на Черно море, посочва телевизия Диджи 24.

Форматът Бе9 бе лансиран през 2015 г. от Румъния и Полша след анексирането на Крим от Русия, за да укрепи сътрудничеството в сферата на сигурността, както и за да координира позициите на страните от региона в рамките на НАТО, припомня новинарската телевизия.

Източници от президентската администрация в Букурещ са заявили пред в. „Адевърул", че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отговорил на поканата за участие в срещата на върха на „Букурещката деветка", но няма да може да присъства. Според информация на вестника Тръмп е изпратил на румънския си колега Никушор Дан писмо, в което благодари за усилията на Румъния за увеличаване на разходите за отбрана и е уточнил, че екипът на държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще се свърже с румънската страна във връзка с американското участие в срещата на Бе9. Редица румънски медии пишат, че е възможно на срещата да дойде държавният секретар Марко Рубио.

„Адевърул" пише, че срещата в Букурещ ще бъде ключова за бъдещата сигурност на Източния фланг на НАТО и за международната подкрепа за Украйна. Румъния е предложила военните бази „Михаил Когълничану" и „Къмпия Турзий" да бъдат използвани в рамките на усилията за възстановяване на Украйна и за гаранциите за сигурност след края на войната. Тези бази ще приемат съюзнически войски, посочва вестникът, като уточнява, че румънски войници няма да бъдат разполагани в Украйна.

Преди срещата на Бе9, в Румъния за трети път ще бъде президентът на Франция Еманюел Макрон, съобщават румънските медии, като се позовават на официални източници. Диджи 24 отбелязва, че визитата ще бъде осъществена в момент, в който сигурността и отбраната се превръщат в топ приоритет за европейските държави.

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган пък ще бъде гост на румънския си колега Никушор Дан най-вероятно след срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли, пише „Адевърул".

Посещението се чака още от миналата година, когато двамата президенти се срещнаха за първи път на срещата на върха на НАТО в Хага, припомня вестникът.

Разговорите с Ердоган ще бъдат проведени на фона на необходимостта от повече сигурност в Черно море и в контекста на развитието на отбранителната промишленост на Румъния, в което Турция е важен партньор, отбелязва „Адевърул" пише БТА.