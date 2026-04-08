Варненската трупа с триумф на балканския театрален фестивал в Бурса

Трупата на Варненския театър „Стоян Бъчваров" с голям успех представи пиесата „Любовникът от Занзибар" на традиционния международен театрален фестивал на балканските страни, който се провежда в град Бурса, съобщи сайтът „Хаберлер".

Фестивалът, който се организира под егидата на турското Министерство на културата и туризма, е един от най-популярните театрални форуми извън Истанбул. Посветен е на театралното изкуство в балканските страни и тази година се провежда за 13-и път, от 3 до 12 април.

Трупата на Варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров" се представи на сцената на Държавния театър на Бурса „Ахмет Вефик Паша".

Режисьор на спектакъла е проф. Атанас Атанасов, а сред изпълнителите са актьорите Веселина Михалкова, Стоян Радев, Милена Канева, Симеон Лютаков, Габриела Боева и други.

Автор на пиесата е Ели Саги.

Спектакълът представя едно пътешествие до най-романтичното място в света – бар „ZanziБар" в Париж. Там по погрешка ще бъде забъркана любовна каша от македонските имигранти Владка и Милан, за която учителката Мари и нейният възлюбен в крайна сметка ще им бъдат благодарни, се посочва в анотацията.

Зрителите в Бурса проявиха голям интерес към постановката, която в основата си е комедия, и бурно аплодираха българските актьори, посочва „Хаберлер".

Във фестивала в Бурса участват театрални трупи от Албания, България, Северна Македония, Румъния и Сърбия, както и държавни театри от различни области в Турция.

Бурса има славата на най-компактно населения с изселници от България и Балканите град в Турция. Поради това се счита, че балканските теми са по-близки и интересни за хората от този район в сравнение с други области, пишее БТА.