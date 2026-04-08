Български експерти след обявеното примирие САЩ-Иран: Светът си отдъхна

През последните няколко часа светът си отдъхна, Доналд Тръмп се похвали, Иран обяви победа, а борсите се успокоиха, коментира в "Тази сутрин" по bTV бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев.

Той посочи, че "много от нещата, предложени от Иран, предстои да се изяснят". Може би най-голямото постижение на САЩ и Израел е, че в една от точките Иран гарантира, че няма да разработва ядрено оръжие.

Тагарев допълни: "Иран призна публично своето влияние върху Остта на съпротивата, тъй като искаше ударите в Йемен, Ирак и Ливан да спрат, но Бенямин Нетаняху заяви, че няма да спре ударите в Южен Ливан, не знаем това условие как ще бъде дискутирано в бъдеще".

Според Тагарев "ентусиазмът леко се помрачи от информацията от тази нощ, че има удари по Израел".

И посочи, че идването на по-умерени хора във властта на Иран е добро условие: "Масуд Пезешкиан каза, че имало разминаване между него и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция, той се позиционира като фигура, която може да управлява в бъдеще".

Според бившия зам.-външен министър Милен Керемедчиев "явно бруталният изказ на Тръмп е имал ефект преговарящите да приемат предложението на Пакистан, няма много разлики в предложенията, основната промяна е отварянето на Ормузкия проток без никакви условия".

Той отбеляза, че точките, които още са на дневен ред и се обсъждат, са Иран да събира такса от 2 млн. долара на кораб от Ормуз и Израел да се изтегли от Ливан.

Керемедчиев отбеляза, че вчера "имаше удари по държавите от Персийския залив - малко преди двуседмичното примирие Иран пак обстрелваше своито съседи, а Нетаняху си каза, че подкрепя споразумението, но няма да спре ударите по "Хизбула".

Според него "ситуацията в Ливан е много тежка".

Във връзка с 10-те точки на примирието между САЩ и Иран и кои от тях са по-приемливи, Тагарев подчерта, че тази за ядрената програма "беше цел на САЩ", а за Ормуз има условия.

"Това всеки да плаща на Иран за преминаващите танкери едва ли е приемливо, иска се и пълно компенсиране за възстановяване на разрушенията от военната операция, не знам дали ще се приеме", добави експертът.

Според Керемедчиев за Иран е много важно да си осигури гаранции след войната, тъй като там икономическата картина ще е тежка. Той припомни, че именно заради това първо почнаха протестите срещу режима преди войната.

"Поне между 10-15% са фанатизираните последователи от ученията на Хомейни, видяхте вчера - те излязоха и бяха готови с телата си да защитават мостове и друга инфраструктура", каза още той.

И допълни, че е "трудно, когато когато летят бомби, постоянно да призовеш за протести", но когато нещата се успокоят, "хората ще видят, че ще е много трудно да оцелеят икономически".

Според Тагарев "проблемите на Тръмп вътре в САЩ се увеличават", като даде пример с негативните реакции в страната след изказването на американския президент, че "цяла цивилизация ще умре".

Наред с това "обективно мислещите в САЩ разбират, че НАТО и съюзниците са важни за САЩ", каза още Тагарев.

Според него военните самолети на летище "Васил Левски" през следващите седмици няма да летят често, а "хората разбраха, че сме защитени".

Керемедчиев пък посочи, че "стана ясно, че тези самолети се ползват за зареждане на бойна авиация, но това не се случва над българското въздушно пространство, а над Средиземно море".