Гръцката полиция задържа опасен наемен убиец от Черна гора

Служители на специализирания отдел за издирване към гръцката полиция задържаха в Атина 40-годишен чужд гражданин, обявен за международно издирване.

По информация на властите задържаният е гражданин на Черна гора, за когото е издадена „червена бюлетина" от Интерпол по искане на Сърбия. Той е разследван като предполагаема ключова фигура в организирана престъпна група, действаща на територията на Балканите. Той е разследван за серия от поръчкови убийства и участие в тежка криминална дейност, свързана с наркотрафик и разчистване на сметки между враждуващи групировки.

Според неофициални източници от полицията, арестуваният е свързан с логистиката и изпълнението на мокри поръчки за един от двата най-големи черногорски клана – „Шкалярски" или „Кавачки". Тези две групировки водят кървава война от 2014 г. насам, започнала след изчезването на 300 кг кокаин във Валенсия. Оттогава конфликтът е отнел над 50 живота в цяла Европа.

Операцията е осъществена в ранните часове на деня след продължително наблюдение от страна на службите. Районът на Вула, част от т.нар. „Атинска ривиера", е известен с луксозните си имоти и често се предпочита от чуждестранни граждани.

При задържането не е оказана съпротива. Властите продължават да изясняват дали лицето е получавало логистична подкрепа на територията на Гърция. При претърсването на жилището във Вула са иззети мобилни телефони и цифрови носители на информация, които в момента се анализират от отдела за киберпрестъпност.

Задържаният вече е изправен пред прокурор в Атина, като е започнала процедура по екстрадиция. Очаква се компетентният съд да се произнесе по искането на сръбските власти в кратки срокове.