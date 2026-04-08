Русия свали 73 украински дрона за една нощ

Руските сили за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха тази нощ 73 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ (от 20:00 часа московско време на 7 април до 07:00 часа московско време на 8 април) дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 73 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Орловска и Ростовска област, над Краснодарския край (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", заяви руското военно ведомство, цитирано от БТА.