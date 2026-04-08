Слънчевата Страстна седмица завършва със студ и дъжд за Великден в Гърция

След необичайно топлото и пролетно начало на Страстната седмица метеоролозите предупреждават за рязка промяна в атмосферните условия в навечерието на Великден.

През първите дни на седмицата времето в страната бе слънчево, с температури до 25°C. Според синоптичните модели обаче от четвъртък вечерта се очаква навлизането на студен атмосферен фронт.

Температурите ще се понижат с между 6 и 8 градуса. В северните и централните райони максималните стойности ще достигат 14–16°C. Облачността ще се увеличи още на Велики четвъртък, а в петък и събота се очакват повсеместни валежи, най-интензивни в Епир, Тесалия и Пелопонес. Засилване на северните ветрове в Егейско море, с възможни затруднения във фериботния трафик.

В Северна Гърция се очаква се променлива облачност с валежи от дъжд в петък и събота. Температурите ще се понижат до около 15–17°C през деня, като ще духа умерен до силен северен вятър, особено по крайбрежието. Подобна обстановка с чести превалявания и понижение на температурите до около 14–16°C прогнозират и за района на Кавла и Халкидики. Ветровете ще бъдат осезаеми, с възможни по-силни пориви в крайбрежните зони.

Очакваното влошаване на времето може да затрудни традиционното отбелязване на празника на открито. Властите препоръчват на гражданите да следят актуалните прогнози, особено при посещение на вечерните богослужения на Разпети петък и Велика събота.

Въпреки неблагоприятната прогноза, интересът към пътувания остава висок. Дестинации като Корфу и Метеора отчитат силни резервации, като хотелиерите подготвят алтернативи за празнични събития на закрито.