Тръмп: Примирието с Иран е абсолютна победа за САЩ

Президентът Доналд Тръмп определи двуседмичното споразумение за примирие с Иран като „пълна и абсолютна победа“ за Съединените щати. Двете страни се договориха едва около час преди изтичането на крайния срок на Тръмп за унищожаването на Ислямската република.

„Пълна и абсолютна победа. 100 процента. Никакво съмнение“, заяви Тръмп в кратък телефонен разговор с АФП. При въпроси какви са условията за отварянето на Ормузкия проток за петролния трафик Тръмп настоя, че съществува солидна рамка за по-дългосрочно споразумение.

„Имаме 15-точкова сделка, при която по-голямата част от тези неща са договорени. Ще видим какво ще стане“, заяви той. По-рано в мрежата си Truth Social той беше съобщил, че Иран е представил 10-точно предложение, което е „приемливо“.

Тръмп отказа да каже дали ще се върне към заплахите си да унищожи иранските граждански електроцентрали и мостове, ако споразумението се разпадне. „Ще трябва да изчакате и да видите“, заяви той.

Тръмп настоя, че обогатеният уран на Иран ще бъде „напълно уреден“ в рамките на всяко мирно споразумение - ключов въпрос след война, частично насочена, по думите му, към гарантиране, че Иран никога няма да придобие ядрено оръжие.

„Това ще бъде перфектно уредено, иначе не бих се споразумял“, заяви той, без да дава подробности.

Тръмп вярва, че Китай е изиграл роля в довеждането на Иран до масата за преговори. „Чувам, че да“, каза той, когато беше попитан дали Пекин е участвал в убеждаването на ключовия си съюзник Техеран.

Американският президент предстои да пътува до Пекин в средата на май за решаваща среща на върха с китайския президент Си Дзинпин - посещение, първоначално насрочено за началото на април, но отложено заради войната срещу Иран. Пекин е близък партньор на Техеран и основен купувач на ирански петрол, но има и силни икономически връзки с държавите от Персийския залив и многократно е критикувал атаките на Иран срещу тях.