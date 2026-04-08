Шефът на отдел "Борба с наркотрафика": Смъртността...

Гърция въвежда ограничения за камиони и засилени мерки за трафика по Великден

Бойка Атанасова, Атина

Българите, които планират пътуване до Гърция за Великден, трябва да се подготвят за засилен трафик и временни ограничения по пътищата. Гръцките власти въвеждат засилени мерки за безопасност и временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили с цел облекчаване на интензивния трафик по време на великденските празници.

Съгласно въведените мерки се забранява движението на камиони с тегло над 3,5 тона по основните пътни артерии в определени часове, за да се улесни придвижването на леките автомобили.

Ограничения за тежкотоварни превозни средства:

Велики четвъртък (9 април): от 15:00 до 22:00 ч. (посока изход от градовете).
Велики петък (10 април): от 06:00 до 16:00 ч. (посока изход).
Светли понеделник (13 април): от 12:00 до 22:00 ч. (посока вход).
Светли вторник (14 април): от 11:00 до 23:00 ч. (посока вход).
Мерките са част от ежегодната организация на движението по време на Великден, когато се очаква засилен трафик по основните магистрали, особено около Атина и Солун.

Властите призовават шофьорите да планират пътуванията си предварително, да спазват указанията на пътната полиция и да бъдат особено внимателни при движение в натоварените участъци.

Критични точки на натоварване:
Магистрала Атина – Коринт – Патра: Очаква се изключително интензивен трафик в четвъртък и петък.
Магистрала Атина – Ламия – Солун: Традиционно най-натовареният маршрут на север.
Кулата – Промахон: Граничният пункт с България е под засилен контрол. През 2026 г. се отчита 30% увеличение на трафика след приемането на България в Шенген, така че планирайте допълнително време за преминаване.
Препоръки към пътуващите:

Пътуващите към островите се съветват да проверяват разписанията на фериботите 4–6 часа преди отплаване, тъй като силните ветрове в Егейско море могат да наложат промени в последния момент.

Пътуващите към островите се съветват да проверяват разписанията на фериботите 4–6 часа преди отплаване, тъй като силните ветрове в Егейско море могат да наложат промени в последния момент.

