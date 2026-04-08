Полицаи задържаха свои колеги след сбиване край Акропола в Атина

Куриозен, но и тревожен инцидент разтърси Атина, след като служители на реда се сбиха в района на Акропола. Случаят бързо се превърна във водеща тема в гръцките медии и повдигна въпроси за координацията в структурите на сигурността.

Инцидентът е започнал като рутинна проверка в квартал Плака, когато екип от униформени полицаи спрял група мъже в цивилно облекло заради съмнително поведение. По информация на местни медии, вместо да се легитимират, проверяваните реагирали остро, което довело до словесен конфликт.

Ситуацията бързо ескалирала в физическа саморазправа пред погледите на десетки туристи в района на Акропола. В разгара на напрежението униформените полицаи използвали сила и поставили белезници на „подозрителните лица".

Едва след отвеждането им в полицейско управление станало ясно, че задържаните са действащи служители от специализирано звено, провеждащи операция под прикритие в същия район.

От Министерството на гражданската защита на Гърция незабавно са разпоредили вътрешно административно разследване, което да изясни причините за липсата на координация между отделните структури.

Случаят предизвика вълна от реакции в социалните мрежи – от иронични коментари до сериозни критики към ръководството на полицията за пропуски в комуникацията и дисциплината в сърцето на гръцката столица.