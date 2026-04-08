Шефът на отдел "Борба с наркотрафика": Смъртността...

Северна Корея изстреля балистични ракети към Японско море

Севернокорейски ракети СНИМКА: РОЙТЕРС

Северна Корея изстреля днес балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Йонхап.

В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че ракетите са изстреляни от района на град Вонсан в около 08:50 часа местно време (02:50 часа българско време) и са прелетели близо 240 километра. Северна Корея изстрелва балистични ракети за четвърти път от началото на годината.

"Нашата армия внимателно наблюдава различните ходове на Северна Корея... и е в готовност да отговори на всякаква провокация с превъзхождащи по сила действия", пише в изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея.

По-рано Сеул съобщи, че вчера сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд" и че в момента разузнаванията на Южна Корея и САЩ анализират случая, пише БТА.

Четете още

Още от Свят

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)