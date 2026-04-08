Български ало измамници задигнаха над 600 хил. евро от възрастни хора в Гърция

Престъпна група, базирана в България, е измамила десетки възрастни хора в Северна Гърция чрез телефонни измами, като е присвоила над 600 000 евро, съобщи „Катимерини".

Според разследването 48-годишен чужденец е координирал схемата заедно с неизвестни съучастници от септември 2021 г. до август 2023 г.

Измамниците са се насочвали към възрастни жители на Халкидики и Солун, представяйки се по телефона за полицаи или лекари. Те твърдели, че близки на жертвите са пострадали при катастрофа и спешно се нуждаят от пари или бижута – за лечение или за подкуп, за да избегнат арест.

При съгласие от потърпевшите бързо е изпращан човек, който да вземе парите и ценностите. По този начин групата е успяла да събере 611 345 евро, пише БГНЕС.

Въпреки че подобни измами стават все по-разпространени, те продължават да бъдат изключително ефективни, особено срещу възрастни и уязвими хора.