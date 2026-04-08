Черна гора удължава майчинството и въвежда гъвкаво работно време

Парламентът на Черна гора прие снощи изменения в закона за труда, които предвиждат удължаване на отпуска по майчинство и възможност за гъвкаво работно време, предаде агенция МИНА.

Министърът на труда Найда Нишич обясни, че измененията предвиждат минимални изисквания за отпуск по бащинство, майчинство и отпуск за гледане на близък, както и гъвкави работни условия за служителите, които са родители или се грижат за близък.

„С цел подкрепа на равното разпределение на задълженията по отглеждане на децата и даване на възможност за ранно създаване на емоционална връзка между баща и дете, измененията в закона включват минимален отпуск по бащинство за десет работни дни при раждането на детето", отбеляза Нишич.

Предвиденият отпуск по бащинство ще бъде минимум два месеца, тъй като към момента той не може да бъде прехвърлян на майката. Бащите могат да преценят дали да се възползват от него. Максималният период на отпуска може да бъде до 14 месеца.

Гъвкавите работни условия, включени в измененията на трудовия закон, предвиждат възможност за гъвкаво работно време, намаляване на работните часове или работа от вкъщи. Също така има възможност за взимане на неплатен отпуск до навършване на три години на детето. Предвижда се и докато майката кърми детето си, тя да има право да отсъства от работа.

Измененията в закона обаче ще влязат в сила след присъединяване на Черна гора към Европейския съюз, пише БТА.