Френският самолетоносач „Шарл де Гол“ напусна Крит

Самолетоносачът "Шарл де Гол". Кадър Youtube

Френският самолетоносач "Шарл де Гол" е отплавал от пристанището Суда на гръцкия остров Крит, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Ядреният самолетоносач пристигна на гръцкия остров на 2 април за зареждане с гориво. Вчера той е напуснал Суда.

"Шарл де Гол" продължава операцията си в Източното Средиземноморие.

В момента в източната част на Средиземно море има засилено присъствие на европейски кораби заради инцидента от началото на март, когато ирански дрон атакува британска военна база на остров Кипър. Нападението нанесе минимални щети и нямаше пострадали.

Пристанището Суда на гръцкия остров Крит е важна логистична база за НАТО и европейските държави за операции в Средиземноморския регион.

"Шарл де Гол" е с дължина 261,5 метра, плава с екипаж от 1350 души и транспортира най-съвременни оръжия и навигационна техника, пише БТА.

Четете още

Още от Балкани

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)