Турски тираджии протестират в Одрин заради дългото чакане на ГКПП Капитан Андреево

Турски шофьори на тирове, превозващи стоки от Турция към България и към европейските държави и обратно през граничния пункт Капъкуле/Капитан Андреево край турския град Одрин, се включиха в протест срещу дългото чакане за преминаване през митниците. То през последните дни надхвърля по 90 часа, съобщи информационната агенция Демирйорен хабер ажансъ.

Турските шофьори информираха за протеста си в общо изявление до оторизираните по международните превози институции и медиите, отправено на частен паркинг за камиони близо до граничния пункт по границата с България.

„Днес сме се събрали тук, за да оповестим публично големите трудности, пред които са изправени турските шофьори на камиони. Времето за чакане на „Капъкуле" надхвърли 90 часа. Шофьорите са принудени да чакат в превозните си средства с дни, лишени от основни потребности. Тази ситуация е проблем и за износа и икономиката на Турция. 90-дневният визов лимит, наложен от Европа, прави невъзможна работата на шофьорите, тъй като те прекарват месеци на пътя. Шофьорите на камиони не са туристи; за тази професия е необходим специален визов режим. Всеки шофьор зад волана носи бъдещето на тази страна", беше казано в изявлението.

В него турските превозвачи също така са изразили недоволство, като са посочили, че проблемът до голяма степен произтича от системата за контрол от българска страна, информира още агенцията. Според тях системата, прилагана за контрол на ТИР-овете, не се различава от тази, която се прилага за бежанците.

Шофьорите се оплакват и от липсата на тоалетни, бани и други хигиенни съоръжения на ТИР-парковете.

„Имаме сериозни проблеми с тоалетните, баните и храната. Освен това сме изправени пред прекомерни цени тук (в пограничната зона – бел. ред.). Чакам да премина в България от 70 часа. Наблюдаваме, че проблемът до голяма степен произтича от системата за контрол от българска страна, подобна на контрола за бежанци. Сериозно задръстване се получава от пункта за безмитно дизелово гориво натам", са посочили превозвачите, цитирани от агенцията, пише БТА.