Британският премиер на обиколка в Близкия изток за отварянето на Ормузкия проток

Британският премиер Киър Стармър ще замине на обиколка в Близкия изток, за да говори с лидерите на партньорски държави от Залива Ормузкият проток да остане отворен за постоянно след изтичането на срока на обявеното снощи двуседмично примирие между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, като се позова на британската премиерска канцелария.

"Приветствам споразумението за прекратяване на огъня, което е момент на облекчение за региона и за света", каза премиерът.

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици".

По-рано вчера американският държавен глава заплаши в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл", че "цяла една цивилизация ще загине", ако Техеран не се съгласи на споразумение, по силата на което да бъде отворен Ормузкият проток.

Стратегическият воден маршрут бе блокиран от Иран, в отговор на започналата на 28 февруари американско-израелска военна операция срещу Техеран, пише БТА.