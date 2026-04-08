Гърция се подготвя да забрани социалните мрежи за деца под 15 години

Правителството на Гърция е на път да въведе законодателни мерки, които да ограничат достъпа на деца под 15-годишна възраст до най-популярните социални платформи. Очаква се инициативата да предизвика сериозен обществен дебат, тъй като засяга пряко ежедневието на младите хора и техните семейства.

В центъра на предложението попадат платформи като Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat – приложения, които отдавна са се превърнали в неизменна част от ежедневието на по-младите поколения.

Още в средата на февруари премиерът Кириакос Мицотакис обяви намерението на правителството да въведе подобен регламент. Това стана по време на международна среща на върха в Париж, посветена на въздействието на изкуствения интелект.

„Трябва да защитим младите хора от дигитална зависимост и това, разбира се, трябва да се направи чрез солидарност между поколенията. И това е приоритет за моето правителство", заяви Мицотакис пред участниците във форума.

Законопроектът, разработван от месеци, предвижда въвеждането на т.нар. система за „дигитален резач" – механизъм за задължително удостоверяване на възрастта. Съгласно предложенията, потребителите ще трябва да потвърждават възрастта си при регистрация или при продължаване на използването на платформите, като минималната възраст за достъп ще бъде 15 години.

Мярката има за цел да ограничи нарастващата дигитална зависимост сред децата, както и рисковете от кибертормоз и вредно онлайн съдържание. Властите в Атина разглеждат проблема като приоритет в политиките за защита на подрастващите и психичното им здраве.

Очаква се законопроектът да бъде внесен за обсъждане в парламента в близките седмици. Ако бъде приет, той ще задължи технологичните компании да въведат по-строги механизми за контрол на възрастта, като при неспазване са възможни санкции.

Гърция следва примера на Австралия – първата държава, която предприе подобна мащабна мярка. Гръцката инициатива обаче ще бъде съобразена със специфичните регулации и правна рамка на Европейския съюз.