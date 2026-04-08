И Доналд Тръмп-младши критикува Европа - не й стигал здрав разум

Може да се разчита на САЩ във всяка част на света, заяви Доналд Тръмп-младши при посещението си в Република Сръбска, Босна и Херцеговина, съобщи обществената телевизия РТРС.

Синът на американския президент Доналд Тръмп-младши приключи еднодневното си посещение в Баня Лука снощи. Той участва в бизнес панел-дискусия и се срещна с официални представители на Република Сръбска.

„Може да се разчита на Америка във всяка част на света", каза Тръмп-младши по време на дискусията. „Сега в Европейския съюз съществуват различни фракции, имате няколко страни в Източна Европа, които продължават да вярват в здравия разум, и имате страните в Западна Европа, на които здравият разум очевидно не достига в политически план".

Синът на американския президент посети Република Сръбска по покана на Игор Додик – организационен секретар на управляващата партия в Република Сръбска, Съюз на независимите социалдемократи, и син на председателя на партията Милорад Додик. Игор Додик подчерта, че с посещението на Тръмп-младши се изгражда нова визия за бъдещето на гражданите и семействата.

„Институциите на Република Сръбска и народът ѝ показаха устойчивост към различни неправди, които бяха извършени спрямо Република Сръбска и народа ѝ. Президентската победа на Доналд Тръмп е значима не замо за Америка, а за всички общества, които обичат свободата си и съхраняват християнството и семейните ценности", подчерта той.

Посещението на Тръмп-младши е свързано с американски инвестиции в ИТ-сектора в Република Сръбска. Той подчерта, че вижда голям потенциал за развитие в сферата и на електроенергията, както и използването на ресурсите и образованата работна сила. По думите му американците могат да научат много, ако дойдат в Република Сръбска, преди всичко за това как функционира светът.

Милорад Додик коментира, че Република Сръбска вярва в отворения разговор, сътрудничеството и създаването на нови икономически възможности.

„Сръбският народ и хората, с които разговаряме днес в света се разбират на основата на едни и същи принципи – свобода, право на народа да решава за себе си и политика на здравия разум. Вярвам, че най-добрите приятелства и разбирателството се изграждат и осъщестяват точно при такива срещи, каквато беше днешната с Доналд Тръмп-младши", написа Додик в профила си в социалната мрежа Екс, цитиран от БТА.