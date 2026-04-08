Украйна приветства споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на украинския министър на външните работи Андрий Сибига в социалната платформа "Екс".

Вашингтон и Техеран се договориха снощи за двуседмично примирие в конфликта в Близкия изток, започнал с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари тази година, предава БТА.

"Приветстваме споразумението между президента (на САЩ Доналд) Тръмп и иранския режим да бъде отворен Ормузкият проток и да се прекрати огънят, както и посредническите усилия на Пакистан. Американската решителност работи. Вярваме, че е време да се прояви достатъчна решителност, за да се принуди Москва да спре огъня и да сложи край на войната си срещу Украйна", заяви министърът.