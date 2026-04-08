Лакирани изделия стават все по-популярни сред младите хора

В окръг Минхоу, град Фуджоу има една работилница, наречена „Фейшън Джи", която е скрита в обикновен двор. Щом отворите вратата въздухът се изпълва с топлия, уникален аромат на лак. Масата е отрупана с лакирани изделия с различни форми и размери – те не са традиционните и тежки церемониални предмети, а изящни обеци, елегантни подноси за чай и семпли мебели за дома. Тези предмети, произведени с хилядолетно майсторство, тихо навлизат в съвременния живот по съвсем нов начин, пише КМГ.

„Нематериалното културно наследство не е експонат, изложен в стъклена витрина, а спътник, който може да бъде интегриран в ежедневието ни", казва Гуо Тангуей, директор на работилницата „Фейшън Джи".

Техниката за декорация с лакирани изделия във Фуджоу има дълбок исторически произход. Това е ценно нематериално културно наследство, създадено от Шен Шаоан, известен майстор на лакирани изделия от Фуджоу по време на династията Цин, въз основа на наследството на хилядолетна техника на лакирани изделия. Наред с пекинския клоазоне и порцелана от Джиндъджън, той е известен като едно от „Трите съкровища на традиционните китайски занаяти" и е спечелил множество награди на световни изложби, носейки дълбоката слава на традиционната китайска култура.

Въпреки това този древен занаят отдавна се сблъсква със затруднението да бъде популяризиран за публиката.

Традиционните лакирани изделия се превръщат предимно в орнаменти и ритуални предмети, със сложни форми и традиционни стилове, като често отнемат месеци или дори години, за да се завърши една-единствена творба. Те представляват върха на майсторството, редки колекции в музеите, но поради високите си цени и откъснатост от ежедневната употреба, те постепенно са се превърнали в нишови културни символи, създавайки значителна дистанция между тях и живота на обикновените хора.

„Много хора знаят, че лакът е национално съкровище, но не знаят за какво може да се използва. Ограниченията на традиционните лакирани изделия ни принуждават да преосмислим какъв път трябва да поеме наследството на нематериалното културно наследство?", заяви Гуо Тангуей.

Този въпрос тревожи много представителни наследници на нематериалното културно наследство. Колкото и изящно да е майсторството, ако то може да бъде изложено само във витрина за далечно възхищение, неговата жизненост в крайна сметка е ограничена. Истинското нематериално културно наследство не може да разчита единствено на всеотдайността на малцина, то изисква участието и признанието на обществеността. А това трябва да направи нематериалното културно наследство „използваемо" и „достъпно".

След многократни дискусии, Гуо Тангуей и неговият екип установяват основна посока на развитие – използвайки пространствената естетика като отправна точка, комбинирайки техники за лакирани изделия с предмети от ежедневието, позволявайки на нематериалното културно наследство да се основава на реалността, превръщайки го в осезаеми, използваеми и естетически приятни предмети от бита.

„Жизнеността на нематериалното културно наследство се крие в интеграцията в живота. Само когато обикновените хора могат да го използват и да се наслаждават на използването му, този занаят наистина може да оживее и да бъде предаден", казва Гуо Тангуей. Тази концепция се освобождава от оковите на традиционното мислене. Работилницата на Гуо е изградила иновативен път на „традиционно майсторство + модерен дизайн".

Днес продуктовата матрица на „Фейшън Джи" отдавна е надхвърлила ограниченията на традиционните лакирани изделия, формирайки цялостна система, обхващаща три основни области: бижута, чаена церемония и обзавеждане за дома.

Малки и изящни лакирани обеци, колиета и гривни съхраняват хилядолетни техники в малко пространство. Със своите топли цветове и деликатна текстура, тези лакирани изделия запазват очарованието на нематериалното културно наследство, като същевременно са подходящи за ежедневно носене, превръщайки се в модерни артикули за младите хора, за да изразят своята индивидуалност.

„Преди си мислех, че лакираните изделия са висококачествено изкуство, далеч от живота ни. Но след като видях тези продукти, осъзнах, че нематериалното културно наследство може да бъде толкова земно",каза млад клиент в магазина. Елегантно текстурираните лакирани подноси и масички за чай съчетават практичност и естетика. Естествената топлина на лака перфектно допълва атмосферата на чаените церемонии, правейки пиенето на чай по-ритуално. Един любител на чая заяви: „Пиенето на чай на лакиран поднос създава усещането, че всяка напитка разказва история." Интериорните декорации включващо лакирани елементи, перфектно съчетава традиционната естетика с модерния домашен стил. От лакови картини в антрето до лакирани масички за кафе в хола, от канцеларски материали в кабинета до лакирани прибори за хранене в трапезарията, лакираните елементи тихо навлизат в ежедневието на обикновените семейства.

Относно значението на „възраждането на нематериалното културно наследство", Гуо Тангуей има свое собствено разбиране: „Възраждането не е за отхвърляне на традицията, а за гарантиране, че традицията все още е жизнена днес. Изкуството на лакираните изделия се предава от хиляди години и всяко поколение я е продължило по свой собствен начин. Мисията на нашето поколение е да го внесе в живота на повече хора, така че нематериалното културно наследство вече да не е просто колекция за малцина, а част от ежедневието на повечето хора."